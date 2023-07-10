В Санкт-Петербурге обучаются 4,3 тысячи студентов из Мурманской области

В начале июля Мурманской области завершился основной период сдачи экзаменов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале июля Мурманской области завершился основной период сдачи экзаменов. В этом году ЕГЭ сдавали 3015 выпускников региона: 2847 школьников, 25 студентов колледжей и 143 выпускника прошлых лет.

Для северян начался новый этап – поступление в вузы. Один из самых популярных городов для переезда в этом случае – Санкт-Петербург. Сейчас в северной столице обучается 4,3 тысячи студентов из Мурманской области.

- Заполярные выпускники также едут в Петербург учиться морским специальностям, промышленным технологиям и дизайну. В топ-5 вошли также государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Много бывших выпускников также обучаются в педагогическом университете имени Герцена, университете аэрокосмического приборостроения, архитектурно-строительном университете, а также в университете технологий управления и экономики и Санкт-Петербургском горном университете, - сообщает Nord-News со ссылкой на Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого.

Напомним: с 1 сентября студенты и аспиранты, в том числе обучающиеся в Мурманской области, смогут претендовать на стипендию имени одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники – Камиля Ахметовича Валиева.

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