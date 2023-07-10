В Кандалакше на улице Данилова капитально отремонтировали двор

В Кандалакше капитально отремонтировали двор на улице Данилова, 7. Фото: Правительство Мурманской области

В Кандалакше капитально отремонтировали двор на улице Данилова, 7. Теперь жильцы могут прогуливаться рядом с домом с комфортом.

- Подрядчики заменили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, установили новый бордюрный камень, - сообщили в минграде Мурманской области.

Всего в 2023 году в регионе планируется обновить122 дворовые территории в 20 муниципалитетах. Работы ведутся в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

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