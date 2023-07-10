В Мурманске продолжается ремонт дорог на 11 участках

В Мурманске полным ходом идут работы по ремонту дорог. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске полным ходом идут работы по ремонту дорог. Сейчас в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновляют 11 участков проезжей части.

Так, на улице Челюскинцев рабочие приступили к демонтажу покрытия. Чтобы не возникало транспортных заторов, ремонт ведется ночью.

А на Верхне-Ростинском шоссе ремонт дороги почти завершился.

- Выполнены демонтаж бортового камня, ограждений, фрезерование покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя. Идет монтаж бортового камня, устройство тротуаров. Ожидаем окончания работ АО «МЭС», чтобы закончить ремонт, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Сейчас работы завершены на трех из 18 запланированных участков дорог.

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