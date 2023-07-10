И.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области стала Светлана Панфилова

Светлана Панфилова проявила себя компетентным руководителем в должности директора Корпорации развития региона. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области назначили нового и.о. министра развития Арктики и экономики. Министерство возглавила Светлана Панфилова.

Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Светлана проявила себя компетентным руководителем в должности директора Корпорации развития региона. С учетом глобальных задач, которые перед нами стоят и новых проектов, которые реализуется при поддержке Президента России и федерального правительства, очевидно, что Светлана усилит экономический блок, который возглавляет мой заместитель Ольга Кузнецова, – отметил глава региона.

Вместо Светланы Панфиловой руководить корпорацией развития Мурманской области будет Артем Кукса, который последние полгода занимает эту должность с приставкой и.о.

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