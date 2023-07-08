В районе Териберки произошло ДТП с тремя пострадавшими

На первом километре автоподъзда к Териберке 8 июля произошло ДТП с тремя пострадавшими. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

На первом километре автоподъзда к Териберке 8 июля произошло ДТП с тремя пострадавшими.

- Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения, после чего машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Водителя и двух пассажиров доставили в медучреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии уточняются.

Напомним: в Карелии водитель из Мурманска врезался в дерево, пострадали три человека.

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