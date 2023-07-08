В Алакуртти в 100 метрах от жилого дома сгорела деревянная постройка

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Рано утром 8 июля в Алакуртти загорелась деревянная пристройка к кирпичному зданию, расположенному в ста метрах от дома №8 в Лесном переулке.

На месте происшествия работали шесть спасателей.

- В 06.53 пожар был полностью ликвидирован. Пристройка обгорела на всей площади 30 квадратных метров, также обгорела крыша кирпичного одноэтажного здания, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожара устанавливаются.

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