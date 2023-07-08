В День семьи, любви и верности в Мурманске заключат 11 браков

8 июля в Мурманске, как и по всей России, отмечают День семьи, любви и верности. Фото: администрация Мурманска

8 июля в Мурманске, как и по всей России, отмечают День семьи, любви и верности. В эту дату мурманский ЗАГС зарегистрирует 11 браков.

- Желаю на долгие-долгие годы сохранить свои чувства, сберечь атмосферу доверия, счастья, любви и взаимопонимания, - пожелал парам глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего с начала года мурманчане создали 786 семей.

Напомним: в центре Мурманска прошла добрая акция с раздачей ромашек.

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