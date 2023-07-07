В центре Мурманска прошла добрая акция с раздачей ромашек

В центре Мурманска прошла добрая акция, посвященная Дню семьи, любви и верности. Волонтеры дарили прохожим ромашки. Фото: Администрация города Мурманска

В центре Мурманска прошла добрая акция, посвященная Дню семьи, любви и верности. Волонтеры дарили прохожим ромашки.

- В Центральном сквере на площади Пять Углов вместе с добровольцами Центра развития волонтерского движения мы задавали прохожим вопросы про историю праздника, а за правильные ответы дарили ромашки и милые сувениры, - поделились в группе Молодежь 51.

Напомним: в Мурманске на Семеновском озере 9 июля отметят День косоворотки. Также в этот день отпразднуют День рыбака.

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