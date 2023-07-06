Мурманскому хабу «Контейнер-холл» исполнился один год

Мурманский культурный хаб «Контейнер-холл» отметил первый день рождения - ему исполнился один год. Фото: vk.com/containerhallmurmansk

Мурманский культурный хаб «Контейнер-холл» отметил первый день рождения - ему исполнился один год. Уникальное молодежное пространство, созданное из морских контейнеров по инициативе заполярных архитекторов, появилось в Мурманске в 2022 году.

- За год в «Контейнер-холле» провели порядка 55 мероприятий, а в среднем каждый месяц его посещает 400-500 человек. Здесь проходят творческие активности, эксперименты, мастер-классы, кинопоказы, встречи с интересными людьми, - сообщили в минграде региона.

Ознакомиться с афишей «Контейнер-холла» можно в группе во Вконтакте.

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