В минфине рассказали, почему вырос госдолг Мурманской области

В Мурманской области государственный долг на 1 июля 2023 года составил 22,8 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области государственный долг на 1 июля 2023 года составил 22,8 миллиарда рублей. За последние месяцы долг вырос. В минфине региона объяснили, с чем это связано.

- Увеличение госдолга произошло из-за получения бюджетного кредита на сумму1,5 миллиарда рублей, предоставленного на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, - сообщили в министерстве.

Основу госдолга Мурманской области составляет задолженность по бюджетным кредитам – 21,2 миллиарда рублей или 93%, а также госгарантии Мурманской области, предоставленные для исполнения обязательств АО «Мурманэнергосбыт» – 1,6 миллиарда рублей или 7%.

При этом, долга по кредитам, предоставленным кредитными организациями, нет.

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