В августе представят проект реконструкции площади Пять Углов в Мурманске

Проектом-победителем в Мурманске стала площадь Пять Углов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 15 апреля по 31 мая прошло онлайн-голосование по выбору новых объектов благоустройства, в котором приняли участие более 85 тысяч жителей Мурманской. Проектом-победителем в Мурманске стала площадь Пять Углов.

О реконструкции сердца столицы Кольского Заполярья говорят не первый год, были разработаны различные варианты, однако процесс отложили, так как по концепции не было достигнуто единогласия. В правительстве Мурманской области решили перенаправить деньги, заложенные на Пять Углов, на еще одну важную проблему для Мурманска - ремонт дворов. Но все же про центральную площадь не забыли.

- Она не соответствует современным стандартам. Но мы сначала приняли важное решение инвестировать в города, где ситуация с общественными пространствами была хуже, чем в Мурманске, а также обустроить локации в других округах города. Работы еще много, но мы подбираемся и к центру Мурманска. Конечно, мы не будем просто закатывать ее в асфальт. Сейчас идет доработка эскизного проекта, в августе его выставят на голосование. После будет разработана проектная документация, определен источник финансирования, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: 31 мая 2019 года началась реконструкция здания областного краеведческого музея, который является объектом культурного наследия. С момента постройки - 1937 года - таких масштабных работ здесь не проводили.

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