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НовостиОбщество5 июля 2023 8:14

Житель Ковдора отсудил у управляющей компании 1,9 миллиона рублей

Из-за халатности УК в квартире мужчины случился потоп
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Не желая негативных последствий, управляющая компания погасила всю сумму долга по ущербу.

Не желая негативных последствий, управляющая компания погасила всю сумму долга по ущербу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ковдора отсудил у управляющей компании 1,9 миллиона рублей за потоп в его квартире. Коммунальная авария возникла по вине УК.

Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону и обязал управляющую компанию выплатить материальный ущерб.

- Судебный пристав уведомил руководство организации-должника о принудительных мерах в случае неисполнения решения суда. Это мог быть арест недвижимости и счетов в банках. Также компанию предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Не желая негативных последствий, управляющая компания погасила всю сумму долга по ущербу.

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