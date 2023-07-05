Не желая негативных последствий, управляющая компания погасила всю сумму долга по ущербу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ковдора отсудил у управляющей компании 1,9 миллиона рублей за потоп в его квартире. Коммунальная авария возникла по вине УК.

Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону и обязал управляющую компанию выплатить материальный ущерб.

- Судебный пристав уведомил руководство организации-должника о принудительных мерах в случае неисполнения решения суда. Это мог быть арест недвижимости и счетов в банках. Также компанию предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Не желая негативных последствий, управляющая компания погасила всю сумму долга по ущербу.

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