Не желая негативных последствий, управляющая компания погасила всю сумму долга по ущербу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Ковдора отсудил у управляющей компании 1,9 миллиона рублей за потоп в его квартире. Коммунальная авария возникла по вине УК.
Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону и обязал управляющую компанию выплатить материальный ущерб.
- Судебный пристав уведомил руководство организации-должника о принудительных мерах в случае неисполнения решения суда. Это мог быть арест недвижимости и счетов в банках. Также компанию предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.
Не желая негативных последствий, управляющая компания погасила всю сумму долга по ущербу.
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