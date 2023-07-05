Вертолет МЧС совершил первый рабочий вылет для спасения туриста в Хибинах

Спецтехника помогла оперативно спасти туриста, который пострадал в Хибинах. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманской области вертолет Ми-8, поступивший на службу МЧС, совершил свой первый рабочий вылет. Спецтехника помогла оперативно спасти туриста, который пострадал в Хибинах.

- Поздним вечером 4 июля молодой человек в составе незарегистрированной туристской группы из трех человек находится на перевале Северный Чорргор Хибинского горного массива, упал и ударился головой. Самостоятельно спуститься с горы он не мог, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На борту вертолета, вылетевшего к месту происшествия, помимо экипажа был фельдшер и спасатели Мурманского аварийно-спасательного центра.

Пострадавшего туриста перенесли до Ми-8 м на носилках, позднее его передали бригаде скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

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