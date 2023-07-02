Для спасения жизней в условиях Севера. В Мурманскую область на службу МЧС поступил первый арктический вертолет

Первый арктический вертолет Ми-8 поступил на службу МЧС Мурманской области от Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 июня в аэропорту «Мурманск» торжественно встретили долгожданную «железную птицу», которая призвана спасать людей. Первый арктический вертолет Ми-8 поступил на службу МЧС Мурманской области от Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

Спецтехнику по доброй традиции на взлетно-посадочной полосе поприветствовали водяной аркой, а затем вручили «Арктический каравай» командиру воздушного судна. Также вертолет не забыли окропить святой водой.

Спецтехнику по доброй традиции на взлетно-посадочной полосе поприветствовали водяной аркой, а затем вручили «Арктический каравай» командиру воздушного судна. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Это очень важное событие. Воздушное судно будет служить нашей безопасности, вселяя надежду и покой в сердца северян, – отметил секретарь Мурманской митрополии отец Владимир.

Вертолет встречали в том числе губернатор Мурманской области Андрей Чибис и начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

В прошлом году глава региона обсуждал с министром МЧС России Александром Куренковым обеспечение безопасности в арктическом регионе, договорившись о поступлении на службу заполярным спасателям Ми-8. Такое современное воздушное судно - первое в МЧС не только на территории Арктики, но и вообще в России.

Также вертолет не забыли окропить святой водой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Техника абсолютно многофункциональна – вертолет имеет большую дальность и время полета, водосливное устройство для тушения пожаров, медицинский модуль, лебедку для подъема людей и другое. Экипаж с горящими глазами рассказывает о технических новинках, в том числе о возможности летать ночью, безопасно приземляться в любых условиях, более надежно зависать в воздухе. Наличие такого вертолета радикально повышает уровень безопасности на территории Мурманской области, – отметил Андрей Владимирович.

Губернатор пожелал экипажу вертолета спокойных будней и меньше боевых вылетов, а также вручил сертификаты на четыре квартиры в Кольском районе для персонала воздушного судна.

Начальник ГУ МЧС Мурманской области Руслан Назаров отметил, что новейшая версия легендарного вертолета Ми-8 разработана специально для работы в Арктике. Так, он может летать при экстремально низких температурах и при плохой видимости.

Вертолет встречали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Простой и надежный, он поможет в проведении спасательных операций в труднодоступных местах нашего края и при суровых погодных условиях, а также значительно повысит возможности спасательных подразделений при тушении крупных пожаров, – подчеркнул Руслан Назаров.

На вертолете, полностью разработанном в России, установлена бесплатформенная инерциальная навигационная система, которая позволяет определять местонахождение вертолета при отсутствии сигналов со спутников и штатных спутниковых навигационных систем. Кроме того, машина оборудована оптико-электронной системой и очками ночного видения с расширенными возможностями современного автопилота.

Вертолет может использоваться как для десантирования оперативно-тактического воздушного десанта, так и для тушения лесных пожаров, перевозки грузов, поиска, спасения терпящих бедствие, эвакуации раненых и больных.

Вертолет может использоваться как для десантирования оперативно-тактического воздушного десанта, так и для тушения лесных пожаров, перевозки грузов, поиска, спасения терпящих бедствие, эвакуации раненых и больных. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В числе главных преимуществ – наличие системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой технику можно спокойно подготовить к запуску при температурах до -60 градусов. Дальность полета вертушки с дополнительными топливными баками составляет почти полторы тысячи километров. В том числе есть инфракрасные источники.

- Экипаж, пока сюда летел, наблюдал при помощи приборов с высоты в 150 метров лисиц, волков и другую живность. Раньше мы могли тратить на поисковые работы несколько дней, а теперь за два-три часа есть возможность отработать нужную площадь поисков, - отметил начальник регионального МЧС.

С 1 июля вертолет приступил у круглосуточному дежурству в регионе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 июля вертолет приступил у круглосуточному дежурству в регионе. Всего - три экипажа, которые будут меняться каждые две недели. Также, если потребуется, спецтехника будет помогать при ЧС в Архангельской области и Республике Карелия.

На очереди также второй арктический Ми-8 для МЧС – он появится в Заполярье либо в конце этого года, либо в начале следующего. Воздушные спасательные судна разместятся на авиабазе в поселке Мурмаши.

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