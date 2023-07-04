В Мурманске абитуриентка подала поддельные документы при поступлении в колледж

Сомнение у приемной комиссии вызвал аттестат об образовании женщины. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске задержали абитуриентку, которая подала поддельные документы при поступлении в местный колледж. Сомнение у приемной комиссии вызвал аттестат об образовании женщины.

- В адрес образовательного учреждения, указанного в аттестате, был направлен официальный запрос. Вскоре поступил ответ о том, что представленный документ не выдавался на имя, указанное в нем, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. - Экспертиза подтвердила, что аттестат не изготовлен предприятием АО «Гознак».

Ранее не судимая 34-летняя абитуриентка по существу задаваемых ей вопросов пояснять отказалась. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Северянка находится под подпиской о невыезде.

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