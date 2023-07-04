Жителям Мурманской области компенсируют проезд и аренду жилья при профобучении

Для получения компенсации необходимо иметь статус безработного. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Безработные жители Мурманской области, которые желают пройти профессиональное обучение, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Так, если служба занятости направит на обучение в город или село не по месту жительства, как в Мурманской области, так и за ее пределами, северянам возместят расходы на проезд туда и обратно, а также затраты на аренду жилья и суточные расходы.

Для получения компенсации необходимо иметь статус безработного.

Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru