В Туломе до конца 2024 года отремонтируют дом культуры

В Туломе идет капитальный ремонт сельского дома культуры. Фото: Правительство Мурманской области

В Туломе идет капитальный ремонт сельского дома культуры. К работам приступили в апреле, а завершить обновление планируется к концу 2024 года.

Так, подрядчику предстоит отремонтировать внутренние помещения ДК, заменить внутренние инженерные системы и крышу, а также обновить входную группу и установить новую систему видеонаблюдения.

- Сейчас на объекте наполовину готов монтаж электросетей и практически завершен ремонт кровли с ее утеплением и ветрозащитой. На первом этаже здания оштукатурены стены и собраны строительные леса в концертном зале, - сообщили в минстрое Мурманской области.

Также рабочие уже оштукатурили крыльцо и залили ступени.

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