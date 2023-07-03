«Приехал впитывать северную мощь и хмурь». Нейромонах Феофан посетил Териберку

Нейромонах Феофан, в миру Олег Степанов, исполнитель древнерусского драм энд бейс приехал в Териберку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Нейромонах Феофан, в миру Олег Степанов, исполнитель древнерусского драм энд бейс приехал в Териберку. В соцсетях он поделился впечатлениями от поездки на Север.

- Приехал впитывать северную мощь и хмурь, на краю мира контрасты резче. Северный ледовитый океан суров и прекрасен, - отметил Олег Степанов.

В соцсетях он поделился впечатлениями от поездки на Север. Фото: Олег Степанов

Напомним: Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали, какая мечта сбылась у них в Териберке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru