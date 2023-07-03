Жителю Кандалакши с инвалидностью предоставили жилье по требованию прокуратуры

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать районную администрацию устранить нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кандалакше не хотели предоставлять квартиру мужчине-сироте с инвалидностью. Справедливость восстанавливала прокуратура региона.

- Северянин страдающий тяжелым заболеванием, относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, и имеет право на получение благоустроенного жилья, в обеспечении которым ему незаконно отказали, - сообщили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать районную администрацию устранить нарушения. После этого мужчину обеспечили благоустроенным жильем.

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