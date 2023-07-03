В 2023 году в Мурманской области планируют обновить 122 двора

Сейчас работа по обновлению дворов продолжается. Фото: Правительство Мурманской области

В этом году в Мурманской области планируют капитально отремонтировать 122 дворовые территории в 20 городах и поселках региона. Сейчас работа по обновлению дворов продолжается.

Так, уже полностью готовы два двора в Ревде.

- Вместо разбитого асфальта новое полотно появилось на улице Комсомольской, 17, 19. Кроме того подрядчик заменил бордюрный камень, выполнил разуклонку, чтобы не скапливалась вода, установил люки, засеял газоны, - сообщили в минграде региона.

Всего за последние четыре года в Мурманской области капремонт провели на территориях у 873 многоквартирных домов.

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