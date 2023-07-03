В Мурманской области заверишили расследование убийства 20-летней давности

Следователем, с учетом заключения экспертов о психическом состоянии мужчины, вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя 20 лет в Мурманской области завершили расследование уголовного дела по части 4 ст. 111 УК РФ, которое совершил мужчина с психическим расстройством. В 2003 году северянин по неосторожности убил своего 62-летнего собутыльника. Тело последнего нашли в подвале одного из домов на улице Бредова в Апатитах.

- Задержать преступника по горячим следам не удалось. На причастность к совершению преступления проверили значительный круг лиц. Проводились судебные экспертизы, выемки, осмотры и иные следственные действия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

В 2023 году по делу спланировали комплекс дополнительных следственных действий, после чего во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики и уголовного розыска следователям удалось установить подозреваемого. Нашлись новые свидетели, которым мужчина рассказывал, как и при каких обстоятельствах избил погибшего. Причастность его была полностью подтверждена.

По данным следствия, тогда северянин вместе со своим знакомым употреблял алкоголь в подвале дома. Приятель его оскорбил, после чего мужчина избил оппонента, а затем вооружился ножом и ударил потерпевшего в живот, который скончался на месте происшествия.

Следователем, с учетом заключения экспертов о психическом состоянии мужчины, вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru