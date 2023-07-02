Силач из Мурманска установил рекорд на Кубке мира по стронгмену

Всего в Кубке мира участвовали 13 атлетов из Ирана, Турции, Азербайджана, Казахстана, России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Спортсмен из Мурманска Леон Мирошник принял участие в Кубке мира по стронгмену, который прошел 1 июля в Лужниках в рамках празднования 100-летия Московского спорта. Северянин не только вошел в тройку лучших, но и побил один из рекордов.

- Леон Мирошник установил рекорд России и мира в становой тяге оси Аполлона в весовой категории до 110 килограммов - 415 кг, - сообщили в Федерации стронгмена России.

Первое место по итогам соревнований занял Давид Шамей из Белгорода, второе - Евгений Гавриленко из Саратова. «Бронза» досталась Леону Мирошнику.

Всего в Кубке мира участвовали 13 атлетов из Ирана, Турции, Азербайджана, Казахстана, России.

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