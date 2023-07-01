В аварии обошлось без пострадавших. Фото: УМВД по Мурманской области
Вечером 30 июня в Мурманске на улице Папанина столкнулись Mazda и Peugeot. Один не уступил дорогу другому.
- В 20.22 водитель автомобиля Mazda при выполнении повороте налево в сторону дома №8, не занял крайнее левое положение, не убедился в безопасности движения, из-за чего допустил столкновение с Peugeot. ехавшим в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
В аварии обошлось без пострадавших.
Напомним: в Апатитах произошло ДТП с участием одной машины. Водителю «Нивы» стало плохо за рулем, когда он ехал по улице Зиновьева.
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