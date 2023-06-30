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НовостиОбщество30 июня 2023 8:21

В Мурманской области изменились правила программы «Гектар Арктики»

Для участников открываются новые возможности
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Документы теперь можно подать в том числе через «Госуслуги» с помощью простой электронной подписи.

Документы теперь можно подать в том числе через «Госуслуги» с помощью простой электронной подписи.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 июля в Мурманской области изменятся правила программы «Гектар Арктики», что открывает новые возможности для действующих участников и для тех, кто только хочет принять участие в программе.

Так, документы теперь можно подать в том числе через «Госуслуги» с помощью простой электронной подписи.

- Кроме того, человек, который уже приобрел земельный участок, при наличии обстоятельств, препятствующих использованию земельного участка, может однократно расторгнуть договор с сохранением возможности получить другой «Гектар Арктики», - сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

Также определяется срок подписания договора со стороны гражданина - дается 60 дней для направления его в уполномоченный орган.

По всем возникающим вопросам, связанным с «Гектаром Арктики», можно обратиться по телефонам: 8(8152) 689-615, 8(8152) 689-629, 8(8152) 689-623.

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