В Кольском районе предприниматель незаконно обогатился на 24 миллиона рублей

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 171 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который без лицензии занимался продажей песка и незаконно получил многомиллионную прибыль.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 171 УК РФ.

- По версии следствия, с января по сентябрь 2022 года, ИП организовал незаконную добычу песка в Кольском районе, который в последующем продавал различным организациям, получив доход более 24 миллионов рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Преступление выявили следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ. Всех обстоятельства устанавливаются.

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