В Ковдоре двухлетний ребенок выпал из окна

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Ковдоре двухлетняя девочка выпала из окна, получив травмы. Следственный комитет проводит проверку.

- Днем 29 июня малолетняя пострадавшая, 2021 года рождения, упала из окна одного из домов на улице Ленина. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи призывают родителей быть внимательными и бдительными, не оставлять детей без присмотра.

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