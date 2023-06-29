В Мурманской области за неделю выросли цены на картошку и морковь

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на некоторые продукты за минувшую неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 20 по 26 июня подорожали картофель (на 17,5%), морковь (на 7%), сахар (на 4%), охлажденные и мороженые куры (на 2,6%).

- Снизились цены на репчатый лук (на 3,4%), свежую белокочанную капусту (на 3%), цельное питьевое стерилизованное молоко (на 1,6%), - сообщили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 регионов по высоким доходам населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru