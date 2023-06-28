В районе аэропорта «Мурманск» после столкновения с автобусом погиб мотоциклист

Столкнулись рейсовый автобус и мотоцикл Suzuki. Фото: УГИБДД по Мурманской области

В районе аэропорта «Мурманск» вечером 28 июня произошло смертельное ДТП. Столкнулись рейсовый автобус и мотоцикл Suzuki.

- Около 19.40 на третьем километре автоподъезда к аэропорту (перекресток Молочный-Выходной) водитель автобуса при движении с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, который ехал со стороны Мурманска в сторону аэропорта, после чего произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Мотоциклист, 1979 года рождения, скончался на месте, до приезда скорой помощи.

Дополнительные обстоятельства аварии уточняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.

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