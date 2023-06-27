Новым директором аэропорта «Мурманск» стал Алексей Сунденбан

В аэропорту «Мурманск» сменился директор. Теперь воздушную гавань Заполярья возглавляет Алексей Владимирович Сунденбан. Фото: аэропорт «Мурманск»

В аэропорту «Мурманск» сменился директор. Теперь воздушную гавань Заполярья возглавляет Алексей Владимирович Сунденбан.

Алексей Владимирович окончил Дальневосточное высшего военное автомобильное командно-инженерное училище, а также Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

За его плечами - 13-летний опыт работы на предприятиях гражданской авиации.

- Прошел должности механика колонны по техническому обслуживанию ВС и инженера по эксплуатации специального оборудования. С мая 2012 года занимал должность начальника участка аэродромной техники аэродромной службы Якутска, там же был техническим директором, - сообщили в пресс-службе мурманского аэропорта.

В 2019 году он был директором аэропорта Чита, участвовал в проектировании реконструкции аэродромного комплекса.

Возглавив аэропорт Мурманск, Алексей Владимирович планирует сосредоточиться строительстве нового терминала и реконструкции аэродромного комплекса.

Евгений Садилов, ранее возглавлявший авиапредприятие, станет замом гендиректора производственной дирекции АО «Аэропорт Мурманск».

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