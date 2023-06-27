В Мурманске завершили капремонт первого дома по технологии «мокрый фасад»

Работы должны были завершиться в августе, однако подрядчику удалось закончить все раньше.Фото: gov-murman.ru/
В Мурманске завершили капремонт фасада в доме №2 на улице Павлова. Это первое здание за этот год, где работы выполнялись по технологии «мокрый фасад».
- При такой технологии используются растворы и составы, в основе которых одним из главных компонентов является вода, которая замерзает при отрицательных температурах. При «мокрых» работах на подготовленные стены наносится штукатурный слой, выполняется выравнивание стен шпатлевкой, предварительная грунтовка поверхностей, а затем окраска, - объяснили в минстрое региона.
Также в доме заменили окна и двери, отремонтировали козырьки и крыльца входов в подъезды, провели ремонт в подвале, восстановили цокольный карниз.
Работы должны были завершиться в августе, однако подрядчику удалось закончить все раньше.
Всего в этом году в Мурманской области запланированы фасадные работы в 51-м доме.
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