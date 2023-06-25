«Слышу, кричит благим матом». На Ура-Губе спасли попавшего в беду владельца гидроцикла

Северянин крайне неудачно обкатал новый гидроцикл. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ура-Губе северянин неожиданно для себя стал спасателем. Мужчина вышел на воду, чтобы обкатать новый мотор для надувной лодки недалеко от Килпъявра, но вместо приятной прогулки вышло другое...

- Слышу, кто-то кричит благим матом: «Помогите, спасите!». Не видно ничего, потом заметил метрах в 300 всплески волн, - рассказал северянин, пожелавший остаться анонимным, в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Оказалось, что другой мужчина тоже решил на Ура-Губе попробовать обновку - гидроцикл за три миллиона рублей. Но налетел на камни и пробил дно, из-за чего техника затонула.

- Хорошо, что человек был в гидрокостюме и спасжилете, но наглотался воды. Доставил его на берег, где его друзья уже нервничали, и поехал искать его гидроцикл, - добавил спасатель.

Технику удалось найти и даже доставить к суше. А северян призывают быть осторожнее на отдыхе, особенно на воде. В МЧС напоминают, что купаться в водоемах нельзя.

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