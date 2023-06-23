Владелец машины, которую угнали и утопили в Ревде, пока не обратился в полицию

Сотрудники полиции проводят проверку из-за угона «ВАЗа». Фото: vk.com/i.murmansk
Сотрудники полиции проводят проверку из-за угона «ВАЗа». Неизвестные не просто взяли машину без спроса, но и утопили ее в одном из озер.
— Сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий. В настоящее время обращений от собственника машины по факту неправомерного завладения автомобилем, а также иных противоправных деяний в адрес органов внутренних дел не поступало, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Напомним: под Оленегорском четыре подростка пытались уехать от полиции на иномарке. В Мурманской области несовершеннолетний водитель получил 20 административных протоколов.
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