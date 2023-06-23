В полиции объяснили, зачем к школе в Мурманске съехались экстренные службы

В полиции рассказали, что повода для беспокойства нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 23 июня поступило сообщение, что к школе №50 на улице Капитана Орликовой в Мурманске стянулись экстренные службы.

В полиции рассказали, что повода для беспокойства нет.

— Проходила проверка работоспособности тревожных кнопок, - уточнили в УМВД по Мурманской области.

Напомним: в Петрозаводское МВД сообщили об экстренном торможении поезда «Мурманск-Санкт-Петербург». Стражи порядка нашли нарушителя — им оказался 34-летний житель Республики Карелия. С его слов, он сорвал стоп-кран, потому что не успел сойти на своей станции.

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