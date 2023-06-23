Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали, какая мечта сбылась у них в Териберке

В июне на край земли приехали супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева, с собой они взяли детей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждый сезон Териберку, которая стала одним из самых популярных у туристов мест в России, посещают звездные гости. В июне на край земли приехали супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева, с собой они взяли детей. Их целью было исполнить мечту и увидеть китов.

— Очень красивое и загадочное место на карте нашей страны. Я моментально влюбилась! И у нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита… Причем не где-то вдали за горизонтом, а вблизи! Ребята из школы дайвинга, которые сопровождали нас, сказали, что это добрый знак и море нас приняло. Говорят, так близко кит не подплывал никогда. А они – профессионалы. Баренцево море — одно из самых волшебных морей, которое я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала, - написала Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале.

Детей пары удивил полярный день, раньше они не видели солнце, которое светит даже ночью. После своим подписчикам Утяшева обещала рассказать подробнее об Арктической кухне.

Напомним: Shaman в полярный день зажег свечу памяти в Мурманске.

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