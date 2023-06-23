Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали, какая мечта сбылась у них в Териберке

В июне на край земли приехали супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева, с собой они взяли детей.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Каждый сезон Териберку, которая стала одним из самых популярных у туристов мест в России, посещают звездные гости. В июне на край земли приехали супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева, с собой они взяли детей. Их целью было исполнить мечту и увидеть китов.
— Очень красивое и загадочное место на карте нашей страны. Я моментально влюбилась! И у нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита… Причем не где-то вдали за горизонтом, а вблизи! Ребята из школы дайвинга, которые сопровождали нас, сказали, что это добрый знак и море нас приняло. Говорят, так близко кит не подплывал никогда. А они – профессионалы. Баренцево море — одно из самых волшебных морей, которое я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала, - написала Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале.
Детей пары удивил полярный день, раньше они не видели солнце, которое светит даже ночью. После своим подписчикам Утяшева обещала рассказать подробнее об Арктической кухне.
Напомним: Shaman в полярный день зажег свечу памяти в Мурманске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru