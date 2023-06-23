Владимир Путин - участникам форума «Арктика. Лед тронулся» в Мурманске: Сбережению уникального природного богатства Арктики уделяется приоритетное внимание

Андрей Чибис зачитал приветственную телеграмму от Владимира Путина участникам форума. Фото: правительство Мурманской области

22 июня в Мурманске открылся всероссийский форум «Арктика. Лед тронулся», который объединил участников из 89 регионов. На открытии мероприятия губернатор Андрей Чибис зачитал приветственную телеграмму от президента.

- В последние годы вопросам освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникального природного богатства уделяется приоритетное внимание государства. Важно, что к решению этих серьезных задач активно подключаются волонтеры — студенты, представители общественных организаций, бизнес-структур — энергичные, неравнодушные люди с ответственной гражданской, жизненной позицией, - отметил Владимир Путин.

Президент добавил, что на форуме «Арктика. Лед тронулся» будут подняты важные для сохранения природы в Арктической зоне темы и волонтеры наметят новые ориентиры и задачи для дальнейшей работы. Благодаря усилиям неравнодушных людей, уже очищены 110 гектаров в АЗРФ, с которых вывезли пять тысяч тонн отходов.

Также участников поприветствовал Андрей Чибис.

- Мы прекрасно понимаем три вещи. Первое - вахтой Арктику не разовьешь. Второе - за будущее Арктики мы отвечаем уже сегодня. Третье - каждый рубль, вложенный в Арктику - это выгодная инвестиция для всей России. Желаю всем участникам продуктивных идей и решений, которые смогут стать частью развития всей российской Арктики! - обратился к участникам губернатор.

Напомним: в Мурманске 24 июня отметят День молодежи - праздник развернется на площади Пять Углов. О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, рассказали в комитете молодежной политики региона.

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