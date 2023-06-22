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НовостиПроисшествия22 июня 2023 14:01

Момент с чуть не попавшим под колеса авто юным велосипедистом попал на видео

Мальчик ехал на запрещающий сигнал светофора
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманске чуть не произошло ДТП с участием юного велосипедиста.

В Мурманске чуть не произошло ДТП с участием юного велосипедиста.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске чуть не произошло ДТП с участием юного велосипедиста. Мальчик решил пересечь дорогу на запрещающий сигнал светофора, не слезая с транспорта. К счастью, водитель успел вовремя затормозить.

- Давайте представим, какие эмоции пережил водитель в этот момент. А что пережили бы родители этого велосипедиста, не будь у автомобилиста хорошей реакции? - пишут в Telegram-канале Мурманск ДТП ЧП (18+).

К слову, сам водитель двигался на желтый сигнал.

Напомним: прокуратура проводит проверку из-за ДТП с семью пострадавшими у «Долины Славы».

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