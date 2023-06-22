Момент с чуть не попавшим под колеса авто юным велосипедистом попал на видео

В Мурманске чуть не произошло ДТП с участием юного велосипедиста.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске чуть не произошло ДТП с участием юного велосипедиста. Мальчик решил пересечь дорогу на запрещающий сигнал светофора, не слезая с транспорта. К счастью, водитель успел вовремя затормозить.
- Давайте представим, какие эмоции пережил водитель в этот момент. А что пережили бы родители этого велосипедиста, не будь у автомобилиста хорошей реакции? - пишут в Telegram-канале Мурманск ДТП ЧП (18+).
К слову, сам водитель двигался на желтый сигнал.
Напомним: прокуратура проводит проверку из-за ДТП с семью пострадавшими у «Долины Славы».
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