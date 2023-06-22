В Мурманске началось строительство нового здания аэропорта

Новый аэропорт должен быть готов в первом полугодии 2025 года

В мурманском аэропорту приступили к строительству нового здания аэровокзального комплекса. Работы будет выполнять ООО «Спектрум холдинг», с которым в начале июня подписали договор подряда. Ранее компания сдала терминал аэропорта Владикавказа, а сейчас строит воздушную гавань в Улан-Удэ.

В течение ближайших недель рабочие возведут ограждение строительной площадки, начнется вырубка зеленых насаждений и вынос коммуникаций из зоны застройки.

- Конечно, все работы будут вестись не без препятствий для производства. Наша главная цель – не допустить остановки работы воздушной гавани, - прокомментировала пресс-секретарь аэропорта «Мурманск» Ольга Кажинская.

Новый аэропорт должен быть готов в первом полугодии 2025 года. Терминал оборудуют двумя телескопическими трапами для комфортной посадки и высадки пассажиров.

Также будет проводиться реконструкция аэропортового комплекса, включая расширение перрона, строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

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