В Хибинах изменят русло уникальной реки Гакмана

Планируется, что реку переведут в поток Юкспоррйок. Фото: Олег ФИЛОНОК

Русло уникальной реки Гакмана в ущелье Хибинских гор изменят в два этапа. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство комплекса сооружений, который нужен для этого процесса. Общая площадь работ составит более 35 тысяч кв. м, а длина водоотводных выработок более 1500 кв. м.

- В 1930 годах в этом районе добывали ловчорритовую руду, которая использовалась в производстве особых стекол, радиотехнике и химической промышленности. Сейчас здесь располагается Кировский рудник, ведущий отработку апатит-нефелиновых месторождений Кукисвумчоррского и Юкспор. Проектируемый капитальный комплекс гидротехнических сооружений предназначен для снижения водопритока в рудник на весь срок его существования и отвода поверхностных вод от зоны ведения горных работ, - сообщили в Главгосэкспертизе.

Планируется, что реку переведут в поток Юкспоррйок.

Напомним: археологический комплекс на реке Кумжа включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, теперь он находится под охраной. Соответствующее распоряжение опубликовало минкультуры Мурманской области.

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