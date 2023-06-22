23-х жителей Мурманской области покусали клещи

Клещи продолжают атаковать жителей Мурманской области в других регионах страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клещи продолжают атаковать жителей Мурманской области в других регионах страны. Так, с марта этого года кровососущие укусили 23-х северян.

- Все случаи были завозные, чаще всего клещи кусали жителей региона на территории Карелии. Обратившимся пациентам оказана медицинская помощь, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Отмечается, что случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано. Зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом.

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