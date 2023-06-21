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НовостиОбщество21 июня 2023 14:04

В Мурманской области ввели штрафы за нарушение правил по содержанию и выгулу домашних животных

В Мурманской областной Думе приняли соответствующие поправки к закону
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Поправки к закону приняли в Мурманской областной Думе.

Поправки к закону приняли в Мурманской областной Думе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области владельцев домашних животных теперь могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил по содержанию и выгулу питомцев. Поправки к закону приняли в Мурманской областной Думе.

Так, хозяева собак могут получить предупреждение или штраф за нарушение обязанности по регистрации животного в государственном ветеринарном учреждении, за невыполнение обязанности по уборке отходов за животным, за выгул собаки без поводка, когда он обязателен, за самовыгул собаки, за выгул животного на территории школ, детсадов, на детских и спортивных площадках, возле учреждений здравоохранения.

Контролировать ситуацию будет комитет по ветеринарии Мурманской области. Оставить обращение по нарушениям требований к содержанию и выгулу питомцев можно по телефону: 8 (8152) 487896.

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