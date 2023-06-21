В Мурманске задержали обманувшего пенсионерку курьера

В Мурманске поймали курьера-мошенника, который обманул пенсионерку на 50 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске поймали курьера-мошенника, который обманул пенсионерку на 50 тысяч рублей. Подозрительного мужчину заметил сотрудник отдельного батальона ППС, капитан полиции Александр Румянцев в районе дома № 2/2 на улице Каменной.

- Прислушиваясь к «профессиональному чутью», капитан полиции Румянцев решил проследить за прохожим. Через некоторое время тот, оглядываясь, вышел из подъезда дома, держа предмет, похожий на сверток. Затем курьер достал из пакета пачку наличных, которые убрал в карман брюк, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

На подмогу капитану прибыл замкомандира роты отдельного батальона ППС Владимир Шуличенко, вместе с которым они задержали 30-летнего ранее судимого мужчину.

Выяснилось, что изначально пожилой женщине, к которой ходил курьер, позвонила «знакомая», которая сообщила, что якобы попала ДТП и для урегулирования конфликта ей нужны деньги. Пенсионерка доверилась голосу незнакомки и по инструкции и отдала деньги курьеру.

В отношении мурманчанина расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы, северянин взят под стражу.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и проявленную бдительность капитан полиции Александр Румянцев и майор полиции Владимир Шуличенко награждены правами начальника УМВД России по Мурманской области.

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