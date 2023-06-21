В Ловозере полицейские стреляли 15 раз по колесам машины пьяного водителя без прав

Выяснилось, что 24-летний молодой человек сел за руль пьяным, что подтвердила процедура освидетельствования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ловозере случилась погоня за водителем Nissan, который постоянно выезжал на встречную полосу и совершал опасные маневры. Полицейским пришлось применить оружие, так как останавливаться мужчина не собирался.

- Двигаясь по дороге Ловозеро - Географическая станция, иномарка создавала реальную угрозу жизни других автомобилистов, которые вынуждены были съезжать на обочину, чтобы не попасть в лобовое ДТП, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. - Дорожные полицейские предупредили водителя о применении огнестрельного оружия, а затем 15 раз выстрелили по колесам авто, после чего машина остановилась.

Выяснилось, что 24-летний молодой человек сел за руль пьяным, что подтвердила процедура освидетельствования. Также у него не было водительских прав и страхового полиса ОСАГО.

В отношении водителя составили четыре административных материала, он получил штрафы на 3200 рублей. По решению суда северянина арестовали 12 суток.

Напомним: в крови водитель, из-за которого на федеральной трассе в ДТП погибли три ребенка, нашли наркотики.

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