В Мурманской области пропал 61-летний мужчина

В Мурманской области объявили новый поиск пропавшего человека. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманской области объявили новый поиск пропавшего человека. 61-летнего Анатолия Гусейнова из Титана в последний раз видели 10 июня, с тех пор он не выходит на связь с родными.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые с проседью волосы, серые глаза. На момент исчезновения был одет, предположительно, в светлую куртку, синие джинсы, бело-бежевую кепку с темным козырьком.

Всех, кто видел Анатолия или может помочь с его поисками, просят позвонить в полицию или в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52.

Напомним: уже почти год в Мурманской области в районе Титана длятся поиски пропавшего 64-летнего Евгения Скалина. В июле 2022-го он ушел в лес и не вернулся. Недавно волонтеры поисково-спасательного отряда «СеверСпас» снова выходили в лес районе Титана в надежде напасть на след Евгения.

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