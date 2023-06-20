Во время реконструкции Восточно-объездной дороги в Мурманске нашли снаряд времен войны

Находку уничтожат на одном из региональных полигонов. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

В Мурманской области продолжается реконструкция Восточно-объездной дороги, которую нередко перекрывают из-за взрывов для расширения полотна. Порой сотрудники подрядчика находят во время земляных работы приветы из прошлого, которые могут оказаться опасны, особенно если их заденет взрывов.

Так, на днях представители компании обратились в Росгвардию, так как выкопали опасный предмет.

- На место выехали взрывотехники ОМОН «Медведь». Они провели осмотр и идентифицировали 115-мм артиллерийский снаряд, не представляющий опасности, - сообщили в Росгвардии по Мурманской области.

Несмотря на это, находку уничтожат на одном из региональных полигонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru