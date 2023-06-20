Школьницу из Мурманска отметили знаком общественного признания «Звезда Артека»

Участницу шестой смены международного центра «Артек» из Мурманска Кристину Махову отметили знаком общественного признания «Звезда Артека». Фото: Международный детский центр «Артек» / vk.com/artekrussia

Участницу шестой смены международного центра «Артек» из Мурманска Кристину Махову отметили знаком общественного признания «Звезда Артека». Это главная награда знаменитого лагеря, которую вручают на закрытии смены - «Встрече перед расставанием». Северянку отметили за активность в центре.

- Кристина - ученица седьмого класса мурманской школы № 31, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, победитель и призер всероссийских и международных соревнований, занимается в региональной спортивной школе под руководством тренеров Натальи Найденовой и Светланы Швецовой. Входит в молодежный состав Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

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