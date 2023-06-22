В Ловозеро две недели ищут пропавшего Александра Фефелова

В последний раз Александра видели у магазина "Вирма". Фото: личный архив Александра Фефелова

В Мурманской области объявили новый поиск пропавшего человека. С 5 июня не выходит на связь с близкими и родными 32-летний Александр Фефелов. Последний раз его видели у магазина «Вирма».

Приметы: слева на шее татуировка, родинка над верхней губой, русые волосы, голубые глаза, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения. На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, резиновые сапоги, черную кепку. С собой могли быть кроссовки.

Всех, кто может помочь в поисках Александра, просят позвонить в полицию или в отряд "СеверСпас". Фото: "СеверСпас"

Всех, кто может помочь с поисками Александра, просят позвонить в полицию или в поисково-спасательный отряд «СеверСпас» +7 (953) 757-57-48.

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