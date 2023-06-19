Из окон валит черный густой дым. В Мурманске горит студенческое общежитие

Через 25 минут открытое горение ликвидировали. Фото: ГУ МЧС по МО

Вечером 19 июня в Мурманске случился серьезный пожар в общежитии Мурманского индустриального колледжа на Ушакова,9. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 18.43.

— По сообщению очевидцев, был виден дым из окна. К месту незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения Мурманской области, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Несмотря на небольшую площадь пожара в 5 квадратных метров, из здания эвакуировали 70 человек.

Через 25 минут открытое горение ликвидировали.

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