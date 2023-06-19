В Мурманске на улице Саши Ковалева появились три каллиграфических мурала

Буквы сделаны в традиции классической кириллической каллиграфии. Фото: gov-murman.ru/

В Ленинском округе Мурманска благодаря заполярным художникам появилась новая серия муралов в технике каллиграфутуризма. Три композиции украсили дома на улице Саши Ковалева.

- В основу изображений легли фразы «Учись слышать», «Учись видеть», «Учись думать». Буквы сделаны в традиции классической кириллической каллиграфии, историческим русским шрифтом — вязью, со множеством лигатур, но при этом и с современным графическим ходом, - сообщили в минграде Мурманской области.

Также в этом году столицу Заполярья украсят еще 12 муралов, которые создадут в рамках фестиваля урбан-арта «Рост».

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