В Мурманской области Олег Газманов даст бесплатный концерт

Ближайшие выходные в Мурманской области снова будут насыщены культурными событиями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближайшие выходные в Мурманской области снова будут насыщены культурными событиями. Так, в Мурманске 24 июня пройдет День молодежи, который отметят флагманским фестивалем Росмолодежи (0+). На Пяти Углах будут выступать музыкальные коллективы, а хедлайнером станет певица Ольга Серябкина. Ранее она была солисткой группы Serebro.

А в Полярных Зорях праздник совпадет еще с несколькими - 50-летием Кольской АЭС и 55-летием города атомщиков. В честь этих событий также состоится большой концерт (0+). Его кульминацией станет выступление в 20.00 на площади им. Андрушечко Олега Газманова и группы «Эскадрон». Услышать их можно будет бесплатно.

Напомним: 20 июня автор хита «Я русский» Shaman даст единственный концерт (6+) в Мурманске. Насколько доступны билеты?

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