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НовостиДом. Семья18 июня 2023 5:35

У могил кладбища в Кировске заметили следы опасного хищника, северян просят быть осторожнее

На кладбище в Кировске медведь раскидал венки
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Как сообщили северяне, медведь раскидал венки на кировском кладбище. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Как сообщили северяне, медведь раскидал венки на кировском кладбище. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жителей Кировска предупреждают о хищнике, который ходит вблизи города.

- На местное кладбище наведался медведь. Венки и плиты местами повалены, - сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Близи захоронений обнаружили следы косолапого. Такие случаи в Мурманской области уже бывали. Так, осенью 2022 году животное повадилось ходить на кладбище в Кандалакше, где искало еду в мусорных баках (в 2018-м здесь ликвидировали хищника, который разрывал могилы). Годом ранее охотоведы проверяли некрополь в Мурманске из-за следов у захоронений.

Напомним: медведя часто видят у Териберки, где он не очень боится людей, охотно позирует туристам, берет у людей еду (кормить диких животных запрещено) и перебегает дорогу прямо перед машинами.

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