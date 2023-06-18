У могил кладбища в Кировске заметили следы опасного хищника, северян просят быть осторожнее

Как сообщили северяне, медведь раскидал венки на кировском кладбище. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жителей Кировска предупреждают о хищнике, который ходит вблизи города.

- На местное кладбище наведался медведь. Венки и плиты местами повалены, - сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Близи захоронений обнаружили следы косолапого. Такие случаи в Мурманской области уже бывали. Так, осенью 2022 году животное повадилось ходить на кладбище в Кандалакше, где искало еду в мусорных баках (в 2018-м здесь ликвидировали хищника, который разрывал могилы). Годом ранее охотоведы проверяли некрополь в Мурманске из-за следов у захоронений.

Напомним: медведя часто видят у Териберки, где он не очень боится людей, охотно позирует туристам, берет у людей еду (кормить диких животных запрещено) и перебегает дорогу прямо перед машинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru